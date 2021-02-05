В Петербурге уничтожили партию запрещенных бельгийских груш

В Петербурге уничтожили партию запрещенных бельгийских груш
Груши были уничтожены. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора

В Северной столице специалисты изъяли из оборота и уничтожили 500 кг бельгийских груш. Санкционку нарушители планировали реализовать в Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, специалисты провели рейд на одной из плодоовощных баз Петербурга. Были выявлены товары, запрещенные указом правительства РФ.

Таким образом, сотрудники выявили 512 кг свежих груш с маркировкой страны происхождения – Королевство Бельгия. Кроме того, товар не имел сопроводительных документов.

В итоге, Россельхознадзор смог выяснить, что груши предназначались для реализации на территории Республики Беларусь и направлялись из Эстонии.

Товар уничтожили механическим способом в Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за неделю 12 перевозчиков мусора привлекли к ответственности.

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