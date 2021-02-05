Власти Петербурга завели дело после обнаружения незаконной дороги на территории лесничества 

Власти Петербурга завели дело после обнаружения незаконной дороги на территории лесничества 
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Северной столице возбудили уголовное дело по статье самоуправство. Обнаружена незаконная дорога на территории Комаровского участкового лесничества ГКУ «Курортный лесопарк».

Как сообщают в Смольном, жалоба о незаконной дороге поступила от местных жителей. Очевидцев не понравилось, что на территории лесничества срубают деревья. Проверка показала, – происходит это незаконно.

Таким образом, злоумышленники успели снять плодородный слой почвы, выкорчевать деревья и кустарники, а также повредить стволы растений. Кроме этого, нарушители успели проложить 214 метров дороги.

«Городские леса – наше общее достояние и общая забота. Любые незаконные действия будут строго пресекаться», – пояснил губернатор города Александр Беглов.

Ущерб почвам, по расчетам комитета по природопользованию, составил почти 5,5 млн рублей, а по деревьям – 600 тыс. рублей.

Уголовные дела находятся в производстве полиции Курортного района. Помимо возмещения ущерба окружающей среде виновным грозят реальные сроки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за неделю 12 перевозчиков мусора привлекли к ответственности.

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