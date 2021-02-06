Коронавирус унес жизни еще 45 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 45 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 45 смертей от коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число умерших достигло 10 тыс. 42 человек.

С начала пандемии в городе подтверждено 343 тыс. 640 случаев COVID-19. Побороть болезнь смогли 245 тыс. 947 человек. Петербург занял второе место по суточному числу смертей среди регионов России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки тесты на выявление коронавируса сдали 25 203 петербуржца.

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