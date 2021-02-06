В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 25 203 человека

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Жители Северной столицы продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезнь сдали 25 203 человека .

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 3 887 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 280 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 098 человек. Добровольцы выполнили 4 942 заявки.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что третья волна коронавируса может начаться в России в середине весны.