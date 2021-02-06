Пробки в 4 балла: центр Петербурга снова перекрыли

В центре Петербурга снова перекрыли движение. Автомобилисты жалуются, что город третьи выходные подряд «краснеет» от пробок.

Улицы снова огородили в субботу, 6 февраля. Кадрами снегоуборочной техники, перекрывшей движение, очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», под ограничения попали улицы Ломоносова, Думская и Рубинштейна, Литейный и Владимирский проспекты и набережная реки Фонтанки. Где причиной стали дорожные работы, а где-то — перекрытие движения. К 12:30 дорожная ситуация оценивается в 4 балла.

Сложно проехать, в том числе, по Невскому проспекту, Московскому проспекту, Садовой улице, Лиговскому, Загородному и Суворовскому проспектам. Покраснели Дворцовая набережная и Набережная Кутузова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы заметили полицейских у Пионерской площади.