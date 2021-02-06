Петербуржцы заметили полицейских у Пионерской площади

Также они рассказывают об эвакуации машин перед памятником Грибоедову.

В Санкт-Петербурге субботнее утро начинается тревожно – горожане рассказывают, что в районе Пионерской площади наблюдают большое количество полицейских. Также они сообщают об эвакуации машин, которые припаркованы перед памятником Грибоедову. При этом, пишут петербуржцы, никаких запрещающих знаков там нет.

Напоминаем, что вчера, 5 февраля, граждане также обратили внимание на большое количество сотрудников Росгвардии в центре. Их заметили на Дворцовой площади и Невском проспекте. Вполне возможно, что сотрудники правоохранительных органов были начеку в преддверии выходных – две недели подряд граждане выходили на несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сторонники Навального отложили акции протеста до весны.