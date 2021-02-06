«Невский проспект» закроют на вход и выход

&#171;Невский проспект&#187; закроют на вход и выход
Станцию временно закрыли. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В центре Петербурга на вход и выход закрывают станцию метро «Невский проспект».

Об этом стало известно в 12:37 сегодня, 6 февраля. Как сообщили в пресс-службе городской подземки, в целях безопасности пассажирских перевозок вестибюли станций закроют в 13:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга снова перекрыли движение. Город стремительно «краснеет» от пробок.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», под ограничения попали улицы Ломоносова, Думская и Рубинштейна, Литейный и Владимирский проспекты и набережная реки Фонтанки. Где причиной стали дорожные работы, а где-то — перекрытие движения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заневский проспект метро новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Москвы мужчина избил школьника, прогуливавшегося с подругой
Легковушка снесла ограду после ДТП на Октябрьской набережной
«Невский проспект» закроют на вход и выход
Глухонемого петербуржца оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге
Вакцинация всех желающих россиян может завершиться до лета
Пробки в 4 балла: центр Петербурга снова перекрыли
На Мурманском шоссе из-за гололеда произошло несколько аварий
В Росси за сутки зафиксировали 16 627 случаев коронавируса