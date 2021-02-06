«Невский проспект» закроют на вход и выход

В центре Петербурга на вход и выход закрывают станцию метро «Невский проспект».

Об этом стало известно в 12:37 сегодня, 6 февраля. Как сообщили в пресс-службе городской подземки, в целях безопасности пассажирских перевозок вестибюли станций закроют в 13:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга снова перекрыли движение. Город стремительно «краснеет» от пробок.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», под ограничения попали улицы Ломоносова, Думская и Рубинштейна, Литейный и Владимирский проспекты и набережная реки Фонтанки. Где причиной стали дорожные работы, а где-то — перекрытие движения.