Общественный транспорт перестал ходить по Невскому проспекту

Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb

Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb

Автобусы направлены по укороченным маршрутам.

Сегодня, 6 февраля, центр Санкт-Петербурга вновь перекрыли. Сначала стало известно о скоплении сотрудников правоохранительных органов в местах, где обычно проходят несанкционированные акции, а затем о временном закрытии обоих вестибюлей станции метро «Невский проспект».

Сейчас стало известно, что наземный общественный транспорт перестал ходить по Невскому проспекту. Речь идет об участке дороги от площади Восстаний до Дворцовой площади, а также о прилегающих улицах. Движение перекрыли по требованию ГУ МВД.

«Автобусы №№3, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 105, 141, 181, 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22, трамвай №3 направлены по укороченным маршрутам»,

— говорится в сообщении комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Невский проспект» закроют на вход и выход.