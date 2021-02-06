Светлаков рассказал, как ему живется после заражения коронавирусом

Шоумен отметил, что замечает за собой некоторые странности.

Юморист Сергей Светлаков рассказал, что переболел коронавирусом еще в ноябре 2020 года, но до сих пор замечает последствия заражения. Своими наблюдениями он поделился на YouTube-канале Teleprogramma.

Сейчас шоумен чувствует себя хорошо – «вкус и цвет вернулись». При этом Светлаков довольно часто сталкивается с усталостью и депрессией, но эти состояния его постепенно покидают.

Также у шоумена поменялись предпочтения в еде. Светлакову постоянно хочется съесть что-то с резкими вкусами. Он налегает на квашеную капусту, соусы, соленые огурцы.

«Просто постоянно «прибивает» покушать что-то такое с сильным вкусом»,

— заключил Светлаков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Светлаков объяснил уход с ТНТ на СТС. Юморист был одним из создателей Comedy Club и «Наша Russia» и долгие годы трудился на ТНТ. По его словам, он решил оставить работу на канале, так как «не срасталось ничего общего».