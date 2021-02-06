Посетителей, опоздавших в «Эрмитаж» из-за ограничения передвижения, пустят беспрепятственно

В центр города сейчас непросто попасть, так как общественный транспорт работает с ограничениями.

В Государственном Эрмитаже рассказали, что будут пускать посетителей, опоздавших на сеансы сегодня, 6 февраля, беспрепятственно. Об этом говорится в официальном сообществе музея в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что центр Санкт-Петербурга на данный момент перекрыт. Станция метро «Невский проспект» не работает, а общественный транспорт не может проехать не только по главной улице, но и по прилегающим к ней. В связи с этим в центр попасть не так уж просто, поэтому граждане, желающие попасть в Эрмитаж, могут опоздать. К такому пообещали отнестись с пониманием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж вернет деньги за отмененные экскурсии в 2020 году. Сообщается, что за возвратом денег могут обратиться те, кто не смог посетить музей из-за закрытия его в период с 17 марта по 14 июля 2020 года.