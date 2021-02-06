Станцию «Невский проспект» снова открыли

Станцию &#171;Невский проспект&#187; снова открыли
Станция метро снова работает. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ее закрывали на несколько часов.

Станция метро «Невский проспект» вновь заработала в 14:53. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Оба вестибюля закрыли в час дня для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. На данный момент они снова открыты, так что граждане могут беспрепятственно ими пользоваться. Напоминаем, что в центре города не ходил и наземный общественный транспорт – Невский проспект перекрыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посетителей, опоздавших в «Эрмитаж» из-за ограничения передвижения, пустят беспрепятственно. В центр города сейчас непросто попасть, так как общественный транспорт работает с ограничениями.

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