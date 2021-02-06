Ученый рассказал о вакцинации от аллергии на кошек в России

Россияне смогут сделать прививку и не страдать от аллергии на кошек. Фото:pixabay

Россияне смогут сделать прививку и не страдать от аллергии на кошек. Фото:pixabay

Сделать прививку можно будет в 2023 году.

Ученый Рудольф Валента рассказал, когда у россиян появится возможность сделать прививку от аллергии на кошек. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт считает, что в России вакцинация начнется уже в 2023 году. Препарат пока что не готов полностью – в текущем году его планируют скомпоновать, затем завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. Если все будет идти по плану, то летом 2022 года вакцину смогут испробовать на добровольцах, а в 2023 году она появится в свободном доступе.

«С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС»,

— сказал профессор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американские ученые создали вещество, в 10 раз повышающее эффективность вакцины от COVID-19.