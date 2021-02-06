Как Петербург готовился к возможным несогласованным акциям протеста — фоторепортаж Gazeta.SPb

Центр Северной столицы в субботу, 6 февраля, «покраснел» от пробок, на перекрестках дежурили сотрудники правоохранительных органов, стояли техника и заборы. Однако очередного несанкционированного митинга не случилось.

Были оцеплены все места, где могли собраться протестующие, — Невский проспект и прилегающие к нему улицы. Навигаторы подсказывали, что двигаться было тяжело по Литейному, Лиговскому, Восстания, Фонтанке, Садовой, Марата, Жуковского, Большой и Малой Морским. Машины Росгвардии, ОМОНа и МВД стояли, например, у Казанского собора, Гостиного двора и ТЮЗа на Пионерской площади. Также стражи порядка заблаговременно установили заборы, а сами группами патрулировали территории.

Под пристальным вниманием находились улицы в районе станции метро «Чернышевская». Отметим, что перед спуском к воде на Воскресенской набережной Невы установлен памятник жертвам политических репрессий. Известно, что здесь 6 февраля могло состояться возложение цветов, плакатов и другой атрибутики протеста, а также минута молчания. Горожане действительно подходили к монументу, но спокойно и поодиночке.

Вдоль набережной стояли ограждения, автобусы и машины правоохранительных органов, дежурили полицейские и пресса.

Как сообщил корреспондент Gazeta.SPb, несколько свежих роз появились и у Соловецкого камня — еще одного памятника жертвам политических репрессий. Он находится на Петроградской стороне. Массового стечения горожан в это место не наблюдалось. Над Троицкой площадью был замечен вертолет, возможно, патрулирующий местность.

Добавим, что сложности в этот день были и с движением общественного транспорта. По требованию ГУ МВД ряд автобусов, троллейбусов и трамваев, курсирующих от площади Восстания до Дворцовой площади, отправили по другим маршрутам. До этого на вход и выход закрывалась станция метро «Невский проспект».

В этот раз несанкционированных митингов не случилось. Но они, напомним, прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Поводом для этого стало возвращение в Россию Алексея Навального. Решением московского суда условный срок по делу «Ив Роше» оппозиционеру и блогеру заменили на реальный — он проведет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

Напомним, что у Алексея Навального есть еще одна условная судимость — по делу «Кировлеса», связанная с растратой более 16 миллионов рублей.