Все о несанкционированном митинге без участников к этому часу: центр Петербурга перекрыт, полиция готова

В субботу, 6 февраля, движение на Невском проспекте и прилегающих к нему улицах перекрыто. Об этом Gazeta.SPb сообщают очевидцы.

Так, движение транспорта остановлено на Литейном и Лиговском проспектах, площади Восстания, набережной реки Фонтанки, улице Садовая. Судя по данным навигаторов, в городе пробки. Трудно двигаться, в том числе по Марата, Жуковского, Большой и Малой Морским улицам.

На пешеходной части Невского проспекта стоят ограждения. У Гостиного двора, а также возле ТЮЗа на Пионерской площади дежурят машины Росгвардии и ОМОНа. Кроме того, стражи порядка группами патрулируют улицы и перекрестки.

Митингов в Петербурге нет.

Напомним, в некоторых из этих мест 23 и 31 января, а также 2 февраля проходили несанкционированные акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального.

Стычки горожан и полиции проходят на фоне возвращения политика в Россию, его ареста и замены условного срока на реальный. Отметим, что решением московского суда 2 года и 8 месяцев Алексей Навальный проведет в колонии общего режима.

Добавим, что ГУ МВД просит учитывать обстановку на дорогах, планируя поездки. По Невскому проспекту встало движение и общественного транспорта. Речь о промежутке от пл. Восстания до Дворцовой пл.

«Автобусы №№3, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 105, 141, 181, 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22, трамвай №3 направлены по укороченным маршрутам», — говорится в сообщении.

Ранее на вход и выход закрылась станция метро «Невский проспект». Вестибюль станции «Гостиный двор» работает. Также открыта и пересадка между станциями.