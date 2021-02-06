Несанкционированный митинг без участников: телеканал «Санк-Петербург» показал онлайн происходящее на улицах

Телеканал «Санкт-Петербург», который до этого дня избегал освещения какой-либо протестной активности, рискнул и вывел в прямой эфир своих корреспондентов, следивших за ситуацией в городе, а также разрешил оставлять комментарии под видео.

Журналисты, находившиеся в субботу, 6 февраля, в разных частях Северной столицы — на Невском проспекте и Воскресенской набережной, у Таврического сада и станции метро «Чернышевская» — вели прямые трансляции, каждая из которых свидетельствовала о том, что вокруг все спокойно. В этот день, напомним, в нашем городе вновь попытались провести несогласованные акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального.

Выяснилось, что подавляющее число опрошенных петербуржцев к несанкционированным митингам относится негативно. Настораживает их и та идеология, которую транслируют в массы организаторы этих событий.

Последние, по словам ведущих — генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича и бывшего зампредседателя комитета по печати Алексея Дементьева, пытались взбудоражить людей то в одном, то в другом месте, однако «нужной» реакции не добились. Напомним, что 6 февраля ожидалось возложение цветов, плакатов и другой протестной атрибутики к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Люди туда действительно приходили, но по одному и спокойно. Похожая картина наблюдалась у другого подобного монумента — Соловецкого камня возле Троицкой площади.

Добавим, что происходящее можно было комментировать. К тому же ведущие с удовольствием отвечали на вопросы граждан, а также анализировали публикации в Telegram-каналах. Один из них — «Патрульный СПб» — кстати уже высказался насчет идеи с трансляцией, отметив, что такой кейс выглядит чем-то новым даже для Москвы, которая подобным форматом пока не воспользовалась. Возможно, в этом наш город стал первопроходцем.

В прошлый раз несанкционированные акции в Петербурге прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Поводом для этого стало возвращение в Россию Алексея Навального. Решением московского суда условный срок по делу «Ив Роше» оппозиционеру и блогеру заменили на реальный — он проведет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

Напомним, что у Алексея Навального есть еще одна условная судимость — по делу «Кировлеса», связанная с растратой более 16 миллионов рублей.