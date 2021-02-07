Ранее судимый петербуржец развращал двух воспитанников интерната

Ранее судимый петербуржец развращал двух воспитанников интерната
Мужчина развращал несовершеннолетних. Фото: pixabay

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в развращении двух воспитанников школы-интерната для детей с нарушениями зрения.

В отдел полиции обратилась воспитатель учреждения. Она рассказала, что неизвестный через WhatsApp совершил развратные действия в отношении двух 13-летних воспитанников.

Как сообщил 78.ru, в ходе оперативных действий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. 47-летнего неработающего мужчину поймали на Планерной улице. Его поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Также выяснилось, что задержанный отсидел пять лет в колонии за развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании петербуржца, развращавшего 14-летнюю дочь.

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