В Тосно заметили нашествие уток и селезней

В Тосно заметили нашествие уток и селезней
Птицы оккупировали небольшой водоем. Фото: pixabay.com/

На небольшом водоеме насчитали около 70 птиц.

В Тосно селезни и утки оккупировали небольшой пруд. Об этом сегодня, 7 февраля, рассказали жители Ленинградской области, пишет 47news. На водоеме поместилось около 70 птиц.

Речь идет о Смоляном ручье. Чтобы помочь уткам и селезням прокормиться, местные жители приносят им корм. На кадрах видно, что многие птицы вышли на берег и трапезничают.

Напоминаем, что эксперты не советуют подкармливать птиц – они уверяют, что они сами могут справиться с задачей найти пропитание. Также специалисты призывают не беспокоиться о тех, кто остается зимой в городе, а не улетают в теплые края.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти стая белых лебедей может умереть из-за морозов. Птицы могут вмерзнуть в лед в связи с понижением температуры.

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