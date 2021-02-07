В Минске задержали администратора протестных Telegram-каналов

Им оказался 28-летний неработающий белорус.

В Минске сегодня, 7 февраля, задержали администратора трех протестных Telegram-каналов. 28-летний гражданин Белоруссии публиковал информацию в следующих ресурсах: «Серый Кот», «Хата Белсата», «Денисовская». Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии, пишет РИА Новости.

В ведомстве каналы назвали «деструктивными». Мужчина свою вину отрицать не стал и уже принес извинения. Он оказывает содействие оперативникам в рамках проводимой проверки. Полицейские сейчас проводят сбор информации по делу.

Напоминаем, что в Минске с 9 августа 2020 года неспокойно: после президентских выборов граждане не раз выходили на митинги, пытаясь добиться отставки Александра Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Белавиа» возобновляет полеты из Минска в Петербург.