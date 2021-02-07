В Купчино может появиться новый храм с автостоянкой

В Купчино может появиться новый храм с автостоянкой
В Петербурге могут построить новый храм. Фото: pixabay.com

В Северной столице планируют построить новый храм. Он может появиться во Фрунзенском районе рядом с парком Героев-Пожарных.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 января. Согласно данным сайта «Недвижимость и строительство Петербурга», вопрос об этом на общественные обсуждения вынес комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Таким образом, для храма могут выделить участок на Софийской улице. Кроме этого, рядом с церковью будет расположена автостоянка на 30 мест, различные дорожки и газоны. Также припарковаться смогут и велосипедисты. Отмечается, что храм будет рассчитан на 100 прихожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что неизвестный стащил из храма в Парголово пожертвованное золото.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что некий мужчина пробрался на склад храма и украл из оклада иконы золотые украшения, которые были пожертвованы прихожанами.

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В Купчино может появиться новый храм с автостоянкой