Жителей Ленобласти предупредили о 30 градусах мороза в ночь на понедельник

В Ленинградскую область пришла настоящая зима с сильными морозами. Новая неделя начнется с резкого похолодания до -30 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 8 февраля в регионе ожидается облачная с минимальными осадками погода. Возможна гололедица на дорогах. Ветер будет наступать с переменных направлений и составит 2-5 метров в секунду. Столбик термометра опустится до -25 градусов, а местами до -28.

Кроме этого, в следующие двое суток мороз только усилиться. Жителей предупредили о -30 градусах.

Что касается Петербурга, то в городе будет заметно теплее. Мороз застынет на отметке -20 ночью. Днем ситуация улучшится до -13 градусов. Также ожидается снег и на дорогах возможна гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инфекционист объяснил, какова связь между морозами и ростом заболеваемости коронавирусом.