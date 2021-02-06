Инфекционист объяснил, какова связь между морозами и ростом заболеваемости коронавирусом

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Эксперт отметил, что когда не улице холодает, люди стремятся проводить больше времени в помещениях.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что во время морозов вырастает риск роста заболеваемости коронавирусом. Поэтому эксперт советует побольше времени проводить дома. Об этом пишет РИА Новости.

Врач объяснил, что во время морозов люди стремятся в замкнутые помещение. Там они толпятся, что приводит к распространению коронавируса.

«В воздухе очень мало сохраняется. А в основном это контакты между людьми. А контакты во время мороза больше в помещении»,

— рассказал Малышев.

Таким образом, инфекционист посоветовал либо оставаться дома, либо гулять на улице, чтобы снизить риск заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире.