«Книжный маяк Петербурга» стартует 12 февраля частично в онлайн-формате

В Северной столице в следующую пятницу стартует фестиваль для любителей литературы и поэзии. «Книжный маяк Петербурга» откроется в Российской национальной библиотеке.

Как сообщает пресс-служба PITERBOOK, часть фестиваля пройдет онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции. В целом, большое количество поэтов и писателей только выиграют от этого, – ведь смогут принять участие дистанционно.

Отметим, что фестиваль пройдет в три дня и будет посвящен разным темам. Так 12 февраля будет обозначено, как «Познай себя». Петербуржцам покажут прозу, поэзию и музыку о себе и своей жизни известные авторы.

«13 февраля – «Как прекрасен этот мир» (тексты, музыка и смыслы о первозданной и неповторимой красоте окружающего мира), 14 февраля – «All You Need Is Love…» (произведения о любви в День всех влюблённых, наивысшая кристаллизация чувств в текстах, звуках и смыслах на любых языках)», – говорится в сообщении организаторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны места фан-зон в Петербурге во время ЕВРО-2020.