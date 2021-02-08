В Москве удивились заявлениям главы дипломатии ЕС после визита в Россию

В Москве удивились заявлениям главы дипломатии ЕС после визита в Россию
Боррель в своем блоге по итогам визита в РФ выразил мнение, что Россия продолжает отдаляться от Евросоюза. Фото: pixabay

В МИД России удивились контрастности заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля после его визита в Москву.

Боррель в своем блоге по итогам визита в РФ выразил мнение, что Россия продолжает отдаляться от Евросоюза. По мнению еврокомиссара, в этом виновата именно Россия, которая «воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу». Ранее в российской столице Боррель говорил о сферах, в которых Россия и ЕС должны сотрудничать, и в итоге этого смогут достигнуть хороших результатов. А сам Брюссель, как он заявил, выступает за диалог с РФ, несмотря на сложные отношения.

В министерстве отметили, что удивлены оценками Борреля по итогам визита, «они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве. В МИД предположили, что Боррель сделал соответствующие заявление, поскольку в Брюсселе ему могли объяснить, на чем следуем акцентировать внимание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров заявил, что в отношениях между Россией и ЕС нет «нормальности».

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