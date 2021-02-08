В Ленобласти ночью горел частный дом на 170 «квадратах»

Пожар потушили за два часа. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Пожар потушили за два часа. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

В Ленинградской области в ночь с 7 на 8 февраля произошел серьезный пожар, сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, все произошло в поселке Правдино в Выборгском районе. Жители поселка позвонили в оперативные службы с сообщением о пожаре в 04:15 ночи. Там горел частный дом, огонь распространился по площади 170 квадратных метров.

На место происшествия направили дежурные смены 52 пожарно-спасательной части Ленобласти и 109 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. Всего к борьбе с огнем привлекли восемь человек и две единицы техники.

Пожар был ликвидирован в шесть утра. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лужском районе пожарные за два часа потушили вспыхнувший дом.