На Ланском шоссе ночью тушили двухкомнатную квартиру

В Приморском районе Петербурга минувшей ночью загорелась квартира, сообщили в городском управлении МЧС России.

По информации ведомства, жильцы дома №24/4 по Ланскому шоссе сообщили в экстренные службы о пожаре в 04:43 ночи. Возгорание произошло комнате площадью 12 квадратных метров в двухкомнатной квартире. До приезда пожарных огонь распространился по площади в два «квадрата».

На место происшествия от МЧС направили девять человек личного состава и две пожарных машины. Спустя 20 минут пожар был ликвидирован. Информация о возможных пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ночью горел частный дом на 170 «квадратах». Все произошло в поселке Правдино в Выборгском районе.