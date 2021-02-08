Пропавшую 12-летнюю петербургскую школьницу нашли в гостях у развратника

Сотрудники уголовного розыска искали в Петербурге пропавшую 12-ю школьницу и нашли — в квартире чужого взрослого 37-летнего мужчины на Пискаревском проспекте. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, проверка установила, что неработающий мужчина совершал развратные действия в отношении этой девочки, а также в отношении еще одной — 2007 года рождения.

В квартире изъяты жесткие диски. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Напомним, ранее, 1 февраля, гражданка Республики Молдова обвинила своего 55-летнего мужав том, что он развратил дочь. Мужчину задержали. Происшествие случилось в поселке Торики, в частном доме в садоводстве «Дружба». Подозреваемого нашли и задержали у дома на Бронетанковой улице в Красном Селе. Его жена утверждает, что мужчина занимался развратом, будучи пьяным.