Эксперт рассказала, когда можно будет отменить масочный режим

Она отметила, что многое зависит от самих граждан.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда россияне перестанут носить медицинские маски. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт убеждена, что сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться. От того, насколько тщательно граждане будут соблюдать меры предосторожности, зависит, как скоро будет отменен масочный режим. Пшеничная считает, что маски могут не понадобиться уже в этом году, если ситуация продолжит улучшаться.

Чтобы эпидемия закончилась, нужно, чтобы у 60-70% населения был иммунитет.

«Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости»,

— заявила Пшеничная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо количество россиян, заразившихся коронавирусом в Турции.