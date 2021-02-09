В Петербурге мать требует 200 тысяч рублей за задержание сына-подростка

Смольнинский районный суд принял иск от жительницы Петербурга, сын которой был задержан полицией за нарушение самоизоляции. Ребенок провел два дня в центре содержания несовершеннолетних.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, петербурженка потребовала взыскать с правоохранителей 200 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

По заявлению женщины, мальчик относил продукты своим пожилым родственникам, поскольку они не могли выходить из дома из-за режима самоизоляции для лиц пожилого возраста. В протоколе указано, что подросток был задержан на детской площадке, но по указанному адресу ее попросту нет, из-за чего заявительница и обратилась в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родственники погибшей под колесами автобуса петербурженки получили компенсацию в 1,2 млн.