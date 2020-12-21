Родственники погибшей под колесами автобуса петербурженки получили компенсацию в 1,2 млн

В пользу родственников погибшей на пешеходном переходе женщины взыскано 1,2 млн рублей. Трагедия случилась в ноябре 2016 года на Колпинском шоссе.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. По данным следствия, водитель автобуса, управляющий транспортом в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на пешехода, идущего по «зебре». Женщина получила серьезные травмы, спустя 3 недели она скончалась в больнице. Сын и мать погибшей обратились в суд с иском на петербургскую организацию, занимающуюся пассажирскими перевозками.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов ГУ ФССП РФ по Петербургу, суд удовлетворил требования родственников и вынес решение о взыскании морального вреда в пользу каждого по 600 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о наезде на пешехода на Литовской улице. Женщина пыталась перебежать дорогу.