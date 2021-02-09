В Ленобласти в пруду нашли тело женщины, покрытое льдом

При каких обстоятельствах умерла женщина - выяснить пока не удалось. Фото: pixabay.com

При каких обстоятельствах умерла женщина - выяснить пока не удалось. Фото: pixabay.com

Труп обнаружил мужчина, прогуливающийся по территории фермы.

В Ленинградской области выясняют обстоятельства смерти женщины, найденной в пруду Медное озеро. Как стало известно Gazeta.SPb, о трупе сообщил 8 февраля мужчина, работающий в форелевой ферме «Клевое место» администратором.

Известно, что сотрудник фермы попросил своего знакомого покормить собак, проживающих там. Во время обходима гражданин увидел в протоке пруда тело, покрытое льдом. На место вызвали сотрудников МЧС, которые подняли труп. Выяснилось, что умерла женщина 1983 года рождения. Труп направили в морг, а сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы нашли обледенелый труп в парке на Нижней Полевой. Оказалось, что это 63-летний мужчина с Парашютной улицы, который считался пропавшим с 29 января. Он злоупотреблял алкоголем.