В Петербурге задержали водителя «Мерседеса», избившего пешехода на тротуаре

Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, выехавшего на тротуар на проспекте Ветеранов и устроившего конфликт с пешеходом.

Об этом сообщили в главке МВД по Петербургу. 7 февраля в соцсетях распространили видеозапись, на которой запечатлен дорожный конфликт с участием водителя «Мерседеса» и пешехода на проспекте Ветеранов. Автомобилист решил припарковаться на тротуаре, после чего пешеход подошел к нему и сделал замечание. Водитель набросился на него с кулаками, но вскоре драку разняли очевидцы.

Полицейские установили личность водителя и пригласили в отдел. Им оказался 30-летний мужчина из Закавказья. На него составили протокол за езду по тротуару и отсутствии одной фары на иномарке. Ему выписали штрафы.

Тем не менее, если пострадавший пешеход решит написать заявление в полицию, то его рассмотрят в установленном порядке. Кроме того, водитель извинился перед жителям района за нарушение ПДД.

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