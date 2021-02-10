В Петербурге задержали водителя «Мерседеса», избившего пешехода на тротуаре

В Петербурге задержали водителя &#171;Мерседеса&#187;, избившего пешехода на тротуаре
Задержанный водитель "Мерседеса". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, выехавшего на тротуар на проспекте Ветеранов и устроившего конфликт с пешеходом.

Об этом сообщили в главке МВД по Петербургу. 7 февраля в соцсетях распространили видеозапись, на которой запечатлен дорожный конфликт с участием водителя «Мерседеса» и пешехода на проспекте Ветеранов. Автомобилист решил припарковаться на тротуаре, после чего пешеход подошел к нему и сделал замечание. Водитель набросился на него с кулаками, но вскоре драку разняли очевидцы.

Драка произошла на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот из «ВКонтакте»

Полицейские установили личность водителя и пригласили в отдел. Им оказался 30-летний мужчина из Закавказья. На него составили протокол за езду по тротуару и отсутствии одной фары на иномарке. Ему выписали штрафы.

Тем не менее, если пострадавший пешеход решит написать заявление в полицию, то его рассмотрят в установленном порядке. Кроме того, водитель извинился перед жителям района за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили на Малоохтинской набережной легковушку с маленькой девочкой за рулем.

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