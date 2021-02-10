В Петербурге проходят обыски в компаниях похоронного бизнеса

В Северной столице следственный комитет и Управление экономической безопасности ГУ МВД пришли с обысками в ряд компаний, которые занимаются похоронным бизнесом.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Как сообщает «Фонтанка», стражи порядка наведались с проверками к президенту Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга Валерию Ларькину. Также обыски проходят и в помещении «Похоронного дома» на Константиновской в Петергофе и в офисе в Кронштадте.

В общей сложности оперативники посетили 15 адресов по уголовному делу, – «Присвоение и растрата с использованием своего служебного положения». Уже задержан один человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Московском районе правоохранители нагрянули с обыском в отдел полиции. Обыски проводились в 51-м отделе полиции на улице Ленсовета. Известно, что 37-летний полицейский официально вступил в должность заместителя начальника отдела всего несколько дней назад.