Каршеринг снес светофор на перекрестке Коломяжского и Богатырского

Каршеринг снес светофор на перекрестке Коломяжского и Богатырского
Место ДТП. Фото: скриншот «ВКонтакте»/ «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

На перекрестке Коломяжского и Богатырского проспектов произошло ДТП с участием каршерингового авто. Машина снесла светофор.

Авария случилась в среду, 10 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Делимобиль сломал светофор», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что арендованная машина заняла большую часть пешеходного перехода, заехав на дорожный островок. Бампер транспортного средства почти отвалился.

Информация о состоянии водителя выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Софийской после ДТП сломано ограждение. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.

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