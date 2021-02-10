Каршеринг снес светофор на перекрестке Коломяжского и Богатырского

На перекрестке Коломяжского и Богатырского проспектов произошло ДТП с участием каршерингового авто. Машина снесла светофор.
Авария случилась в среду, 10 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Делимобиль сломал светофор», — написал автор записи.
На опубликованных кадрах видно, что арендованная машина заняла большую часть пешеходного перехода, заехав на дорожный островок. Бампер транспортного средства почти отвалился.
Информация о состоянии водителя выясняется.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Софийской после ДТП сломано ограждение. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.