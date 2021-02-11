Перекресток на 7-й Красноармейской засыпало осколками после ДТП с легковушками

На 7-й Красноармейской улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одним из водителей оказался курьер службы доставки еды.

Дорожный инцидент случился в ночь на четверг, 11 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что у одной из машин оказалась полностью разбита передняя часть, вторую легковушку в результате столкновения развернуло. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг снес светофор на перекрестке Коломяжского и Богатырского.