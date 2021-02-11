Снег, гололедица и до -25 ожидаются в Ленобласти в четверг

В четверг, 11 февраля, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью столбики термометров покажут от -15 до -25 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне -11…-16 градусов.

Кроме того, ожидаются осадки в виде снега. На дорогах будет гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление слабо повысится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидают морозы до -28 градусов. В ближайшее время в регион придет серьезное похолодание. Горожан предупредили о таких погодных изменениях.