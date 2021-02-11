Нетрезвый водитель снес забор и вылетел на трамвайные пути в Петербурге

В ночь на 11 февраля, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути и снес забор. Полиция установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом от освидетельствования отказался.

В группе в социальной сети «ВКонтакте» «Дорожный инспектор» сообщается, что он в 2015 году он был лишен прав и более пяти лет, по его словам, ездил спокойно с тех пор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Рябовском шоссе в Ленинградской области произошло лобовое ДТП. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. Авария случилась вечером в понедельник, 8 февраля, у въезда в Санкт-Петербург перед кольцевой автодорогой.