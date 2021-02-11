По факту смертельного ДТП в Луге проводится проверка

Проводится проверка по факту ДТП, в результате которого водитель в Луге врезался в дерево и погиб.

Авария произошло 10 февраля около 02-30 в городе Луга.

По предварительной информации, 35-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Mazda врезался в дерево, после чего машина перевернулась.

Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля, 32-летний мужчина, госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное. По факту ДТП проводится проверка. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 9 февраля произошла автомобильная авария, в которой погиб водитель «Шевроле». Машина на полной скорости влетела во встречный грузовик.