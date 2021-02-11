ДТП на проспекте Славы спровоцировало пробку

Утром 11 февраля во Фрунзенском районе Петербурга утром произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии образовался затор.

Водители двух иномарок не смогли поделить проезжую часть на выезде с проспекта Славы на Белградскую улицу, в сторону центра. Машины встали у дома 2, корпус 1, по проспекту Славы.

«В 8.20 столкнулись двое на выезде со Славы на Белградскую в сторону центра у дома по Славы, 2к1. Объезд по тротуару. Походу, мерседес не знает, что в этом месте сужение левой полосы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 9 февраля произошла автомобильная авария, в которой погиб водитель «Шевроле». Машина на полной скорости влетела во встречный грузовик.