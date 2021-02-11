Злоумышленник с ножницами напал на магазин на Ленсовета

В Московском районе Петербурга на магазин «Ермолино» было совершено разбойное нападение.

Инцидент произошел 10 февраля. Неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножницами, похитил все деньги из кассы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, нападение произошло в магазине на улице Ленсовета, 15. Лицо злоумышленника было спрятано за черной лыжной маской, а одет он был во все черное. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 22-летний пассажир городской подземки обратился к работникам станции метро «Купчино» с сообщением о нападении. Он рассказал, что в вагоне поезда между станциями «Невский проспект» и «Сенная площадь» двое неизвестные угрожали ему ножом. Оба вышли на Сенной.