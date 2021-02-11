В Ставрополье история с подменой погибших младенцев оказалась фейком

В Ставрополье история с подменой погибших младенцев оказалась фейком
История с младенцами и куклами оказалась фейком. Фото: pixabay

В Ставрополье женщина, которой якобы выдали кукол вместо умерших младенцев, призналась, что выдумала эту историю. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Накануне в социальных сетях распространили видео, на котором мужчина рассказывает, что прибыл в Дагестан с целью похоронить двух своих детей, которых его супруга родила в ставропольском перинатальном центре, но младенцы якобы не выжили. Однако на кладбище он снял саван и увидел кукол вместо тел.

Губернатор написал в своем Instagram, что женщину отправили на медобследование которое показала, что она даже не рожала и не была беременна. Позже сама «роженица» подтвердила, что выдумала эту историю.

Владимиров добавил, что у него нет слов. По его словам, теперь в этом деле будет разбираться сама семья и правоохранители.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин выпал из окна многоэтажки прямо на коляску с младенцем.

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