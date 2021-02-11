ЗакСобрание Петербурга рассмотрит законопроект о премиях инноваторам

ЗакСобрание Петербурга рассмотрит законопроект о премиях инноваторам
По словам Макарова, законопроект даст Смольному полномочия по учреждению премий для инноваторов. Фото: пресс-служба ЗС СПб

На рассмотрение петербургского парламента внесен законопроект о внесении изменений в закон «Об основах научно-технической политики Петербурга». Документ создан в целях стимулирования развития инновационной деятельности.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Документ создан по поручению председателя ЗакСобрания Вячеслава Макарова в целях стимулирования развития инновационной деятельности.

По словам Макарова, законопроект даст Смольному полномочия по учреждению премий для инноваторов. С его помощью появится возможность стимулирования инноваторов из числа юридических и физических лиц.

В настоящее время предприятиям, освоившим новую продукцию или технологию, предоставляют налоговые льготы. Но теперь власти хотят поощрять конкретных людей — изобретателей, разработчиков новых информационных продуктов, технологических процессов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект о вытрезвителях. Макаров предлагает сделать их платными.

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