ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект о вытрезвителях. Макаров предлагает сделать их платными

В Северной столице депутаты Законодательного собрания в первом чтении поддержали законопроект о возвращении вытрезвителей.

О том, как будет развиваться работа по данному направлению, рассказал в своем Telegram-аккаунте один из авторов проекта депутат Денис Четырбок. По словам политика, парламент города будет отвечать за разработку, а правительство – за управление вытрезвителями.

Отмечается, что на данный момент уже создана рабочая группа, которая прорабатывает детали будущего закона. По мнению Четырбока, подобные заведения в городе нужно создать по принципу государственно-частного партнерства.

«Придётся ли пьяным платить? Скорее всего, да. Но эта плата не должна быть высокой. Вместе с этим в вытрезвителях должен быть и определённый сервис: люди должны понимать, за что они платят», – пояснил депутат.

Кроме этого, ситуацию с вытрезвителями прокомментировал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Он добавил, что не стоит приводить в порядок людей на бюджетные деньги, поэтому стоит рассмотреть варианты с платными вытрезвителями.

«Медицинские вытрезвители призваны стать не дополнительным наказанием, а эффективной системой специализированной помощи людям, пусть и по своей вине, оказавшимся в беде», – заявил Макаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в ЗакСе приняли в первом чтении проект о поддержке самозанятых.