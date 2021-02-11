Мертвую девушку на крыше авто нашли под окнами многоэтажки в Мурино

В Мурино нашли труп девушки на крыше авто. Фото: скриншот "Девяткино LIVE | Мурино"

В Мурино нашли труп девушки на крыше авто. Фото: скриншот "Девяткино LIVE | Мурино"

В Мурино местные жители сообщили в социальных сетях о гибели девушки, тело которой нашли на крыше автомобиля.

Об этом сообщается в группе «Девяткино LIVE | Мурино» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло вчера вечером у дома №17 по Воронцовскому бульвару. Со слов очевидцев, девушка погибла около 23 часов вечера.

Тело погибшей нашли на крыше иномарки, припаркованной под окнами многоэтажного дома. В результате произошедшего у автомобиля помялась крыша и разбилось лобовое стекло.

По словам местных жителей, на месте работала полиция, а после тело увезли в морг.

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