В Ленобласти на карантине находятся 26 классов

Также дома остаются воспитанники 21 детсадовской группы.

В Ленинградской области на карантине из-за коронавируса сидят 21 детсадовская группа и 26 школьных классов. Такими цифрами поделился председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергея Тарасов в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что нет ни одного учреждения, которое было бы полностью закрыто. Тарасов добавил, что в двух организациях профобразования также закрыли две отдельные группы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школам Петербурга обещают «непростой февраль» из-за волны карантинов. Потехина рассказала, что за новогодние каникулы к ней поступило большое число обращений, особенно много было по поводу смешанного обучения и снятия ограничений в дополнительном образовании.