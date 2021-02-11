В Ленобласти легковушка врезалась в остановку: водитель без сознания

В Ленобласти легковушка врезалась в остановку: водитель без сознания
Пострадавшего водителя госпитализировали. Фото: Baltphoto

Мужчину пришлось доставать при помощи спецоборудования.

В Ленинградской области вечером 11 февраля произошла серьезная авария. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в деревне Туганицы Гатчинского района. Там автомобиль врезался в автобусную остановку. На место приехали сотрудники МЧС, которым предстояло доставать водитель при помощи спецоборудования, так как зажало в машине. Известно, что мужчина после инцидента потерял сознание – непонятно, каково его самочувствие.

На данный момент гражданина уже госпитализировали. Он находится под присмотром врачей – остается надеяться, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД произошла авария, собравшая пробку. В результате загорелся автомобиль, который тушили неравнодушные водители.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп ленинградская область мчс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вратарь Васютин покинул «Зенит»
В Ленобласти легковушка врезалась в остановку: водитель без сознания
Хозяйка турецкого отеля рассказала о самых невоспитанных туристах
Редактор «Медиазоны», арестованный на митинге, пожаловался на ...
На КАД произошла авария, собравшая пробку
В Москве спасли пациентку со 100% поражением легких
Россиянин приобрел самый дорогой дом во Флориде
Смольный сократит вдвое поддержку бизнеса в 2021 году