В Ленобласти легковушка врезалась в остановку: водитель без сознания

Мужчину пришлось доставать при помощи спецоборудования.

В Ленинградской области вечером 11 февраля произошла серьезная авария. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в деревне Туганицы Гатчинского района. Там автомобиль врезался в автобусную остановку. На место приехали сотрудники МЧС, которым предстояло доставать водитель при помощи спецоборудования, так как зажало в машине. Известно, что мужчина после инцидента потерял сознание – непонятно, каково его самочувствие.

На данный момент гражданина уже госпитализировали. Он находится под присмотром врачей – остается надеяться, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД произошла авария, собравшая пробку. В результате загорелся автомобиль, который тушили неравнодушные водители.