В Петербурге ожидается до -12 градусов мороза

В пятницу, 12 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что город останется на периферии антициклона. По его прогнозу, существенных осадков не ожидается. Столбики термометров покажут -10…-12 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -9…-14 градусов.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погода в Петербурге будет определяться циклоном. Он принесет в город облачную погоду и небольшое количество осадков.