Уборочная техника выехала на улицы Петербурга

Уборочная техника выехала на улицы Петербурга
Уборочная техника в Петербурге 12 февраля. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

Рано утром в Петербурге началась уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 12 февраля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают улицу Пестеля, стрелку Васильевского острова, Аптекарскую набережную, Каменноостровский проспект, Ланское шоссе, Киевскую улицу, проспект Энгельса, набережную реки Фонтанки и Измайловский проспект.

Также спецтехника замечена на Вознесенском проспекте, в переулке Гривцова, на Садовой улице, проспекте Медиков, улице Рылеева, Пулковском шоссе и набережной реки Мойки.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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