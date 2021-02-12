Под Ломоносовым в коттеджном поселке сгорел частный дом

Под Ломоносовым в коттеджном поселке сгорел частный дом
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 12 февраля в Ломоносовском районе Ленобласти в одном из коттеджном поселке произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 3:30. В коттеджном поселке «Ежевичное» у деревни Сокули загорелся дом.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Частный дом горел на общей площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 4:52.

О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в два часа ночи местные жители сообщили в оперативные службы о пожаре в частном доме. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь распространился по площади 48 квадратных метров.

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Ломоносовский район пожар происшествия


 

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