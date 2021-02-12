Малышева рассказала об опасной ошибке россиян во время пандемии коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что большинство россиян не знает о наличии у них диабета.

По ее словам, ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от коронавируса и тяжелого течения болезни.

Для борьбы с диабетом и, как следствие, Малышева посоветовала принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач.

«Оказалось, что метформин борется с коронавирусом. Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь», — заявила она заявила в эфире «Первого канала».

С начала пандемии в России зафиксировано 4 027 748 случаев коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов достигло 78 687, выздоровели 3 538 422 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач, телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что коронавирус более опасен для мужчин, чем для женщин. По мнению Малышевой, это связано с защитными свойствами женской половой хромосомы.