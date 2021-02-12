Усложнение въезда иностранцев создаст проблемы петербургским заводам

Усложнение въезда иностранцев создаст проблемы петербургским заводам
Теперь приезд иностранного работника нужно согласовывать с профильными ведомствами. Фото: pixabay.com

Из-за нового порядка оформления виз для иностранцев у заводов Петербурга могут возникнуть проблемы.

В понедельник, 8 февраля, вступил в силу приказ МИД, предписывающий иностранцам, которые едут производить пусконаладочные работы на российские заводы, оформлять не деловую визу, а «рабочую» с целью проведения монтажных работ.

Теперь приезд иностранного работника нужно согласовывать с профильными ведомствами. На это может уйти до двух месяцев. Затем документы направляют в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. То есть, для ввоза 15-40 специалистов потребуется порядка четырех месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 марта. Документ планируют выдавать в упрощенном порядке – как было до пандемии.

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Усложнение въезда иностранцев создаст проблемы петербургским заводам